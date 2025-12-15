Educación anuncia receso escolar desde el 19 de diciembre y retorno el 7 de enero 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que el primer período del Año Escolar 2025-2026 concluirá el viernes 19 de diciembre, fecha en la que iniciará oficialmente el receso navideño para todos los centros educativos del país.

La institución precisó que la docencia se retomará el miércoles 7 de enero de 2026, conforme al calendario escolar vigente, por lo que exhortó a las familias a garantizar que los estudiantes regresen a las aulas con puntualidad desde el primer día.

El Minerd reiteró el llamado a padres, madres y tutores a acompañar este proceso, destacando que la asistencia continua es clave para asegurar el aprovechamiento pleno del tiempo de clases.

La entidad recordó que cada hora de docencia es esencial para fortalecer los aprendizajes, cerrar brechas educativas y avanzar hacia una educación de mayor calidad para todos los estudiantes del sistema público y privado.