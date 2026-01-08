Nueve meses después del Jet Set, el dolor y la exigencia de justicia persisten

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Randy Jiménez Batista

A nueve meses de la tragedia del Jet Set, que cobró la vida de 236 personas y dejó cientos de heridos, los familiares de las victimas siguen acudiendo al lugar para recordar sus seres queridos y exigir justicia.

Durante la misa homenaje realizado cada 8 del mes en la caída discoteca los parientes de las victimas mortales siguen con el llamado a las autoridades para que el caso no se quede en el olvido, el cual dejo una profunda huella en la sociedad dominicana.

Darys Lebrón, quien perdió su esposo en la tragedia informó que para el próximo lunes a las nueve de la mañana acudan a las audiencias ya que la ausencia provoca retrasos y presiones en el proceso judicial.

“Tenemos que hacernos sentir, debemos de pedirla con carteles, pero que nos vean para ver si logramos la primera justicia, que se note la presencia y que queremos justicia”, declaró.

De su lado, el padre Marino Alcántara expresó que seguirán acompañando a las victimas de esta tragedia, y lo único que están pidiendo justicia.

En el lugar, también se unieron las voces de personas que mostraron su apoyo a las familias y en medio de dolor como estas narraron lo difícil de pasar las navidades sin sus seres queridos.

Sobre el proceso judicial en contra de los hermanos Espaillat propietarios del centro nocturno se pretende iniciar el próximo lunes 12 de enero con el juicio preliminar.