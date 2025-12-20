Educador ve insensatez en unir ministerios

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El educador y líder de la Fuerza Boschista Luis de León calificó como una “insensatez” y un acto antidemocrático del Gobierno tratar de imponer la fusión de los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), lo cual prepararia a los actores del sistema educativo a comenzar el año con protestas que elevan mayores niveles de inestabilidad en el sector educativo.

Por ello, entiende que es necesario que el Congreso Nacional, en diálogo con el presidente Luis Abinader retiren el proyecto, ya que de imponerse sería otro caso SeNaSa, y llevaría al ánimo público una gran incertidumbre, deserción y confrontación entre los distintos sectores económicos y sociales de la nación.

Al emitir un comunicado para los medios de comunicación, de León mostró su indignación ante el caso Senasa al considerarlo como el acto de corrupción más escandaloso de toda la historia dominicana al jugar con la salud de la gran mayoría de los pobres del país, por lo cual, dice ser una tremenda barbarie.

Destacó que la salud y la educación son los principales pilares para lograr el progreso, el bienestar y la democracia de un país, razón por la cual dice no se puede permitir un acto repudiable como lo es la estafa en el SeNaSa y lo que podría ocurrir, también, al realizarse la posible fusión Minerd-Mescyt.