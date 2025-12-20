Édyson Alarcón Polanco: juez con 30 años de trayectoria llega a la Suprema Corte de Justicia

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designó al magistrado Édyson Francisco Alarcón Polanco como nuevo juez de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, en el marco del proceso de renovación parcial de ese alto tribunal.

Alarcón Polanco cuenta con más de tres décadas de servicio en el Poder Judicial, desempeñándose hasta ahora como presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Su perfil combina experiencia en derecho civil, mercantil y propiedad intelectual, además de una sólida trayectoria académica como profesor universitario.

El magistrado posee especialidades en formación judicial integral y derecho mercantil, además de maestrías en administración de justicia constitucional y propiedad intelectual. Ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de juristas.

La juramentación de los nuevos jueces está prevista para el 22 de diciembre de 2025 en el Palacio Nacional, junto a los magistrados Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.

Con esta designación, el CNM busca fortalecer la institucionalidad y garantizar mayor especialización en áreas clave del derecho, reafirmando la confianza ciudadana en el sistema judicial dominicano.