Orquídea Kelly Trinidad: joven de 25 años con cáncer de mama pide ayuda para sus tratamientos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

A pesar de someterse a múltiples tratamientos, el cáncer de Orquídea Kelly Trinidad ha reaparecido. Su seguro médico no cubre el medicamento que podría darle una nueva oportunidad de vida.

Situación dolorosa

Orquídea Kelly Trinidad, conocida cariñosamente como Rubi por sus familiares y seres queridos, fue diagnosticada en abril de 2023 con carcinoma ductal infiltrante triple negativo, uno de los tipos más agresivos de cáncer de mama. Con apenas 25 años, su vida se transformó en una batalla constante contra la enfermedad.

Sin embargo, en octubre de este año, una biopsia abierta confirmó lo que más temía: el cáncer había reaparecido con rapidez y agresividad.

El nuevo desafío

Los especialistas recomendaron un nuevo esquema de tratamiento con Tocilizumab un medicamento de inmunoterapia aplicado en seis sesiones cada 21 días. Este fármaco representa una esperanza, pero su costo es elevado y su seguro médico ASA ha informado que no lo cubre.

“El dolor es inevitable, no puedo dormir y debo recurrir a calmantes muy fuertes para sobrellevar el día a día”, relata Orquídea Kelly con voz firme pero cargada de angustia.