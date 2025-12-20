La penosa realidad que padecen residentes del Ensanche La Fe

Publicado por Leonardo Lantigua Estévez Creado: Actualizado:

Lo que antes fueron vías residenciales hoy funcionan, en muchos tramos del Ensanche La Fe, como extensiones de talleres mecánicos y depósitos improvisados de chatarras.

Vehículos en reparación ocupan carriles completos en ambas direcciones, las aceras desaparecen bajo piezas y equipos de reparación, mientras los peatones se ven obligados a caminar por las calles, exponiéndose a accidentes.

Como es el caso de Dora Contreras, de 72 años, residente en la calle Paraguay, quien se encuentra lesionada al ser impactada por un motociclista que subió a las aceras al no poder transitar libremente por las calles.

“Eso fue un motor que me tumbó en las aceras, subiéndose por las aceras, así como yo estoy sentada", detalló doña Dora al culpar a las autoridades por no regularizar el comercio que se apodera de las calles y el libre tránsito.

Vecinos consultados aseguran que la situación empeora con el paso de los años. “Aquí uno tiene que tirarse a la calle porque no hay por dónde caminar. Las aceras están llenas de carros y motores dañados”, comentó una residente que prefirió no ser identificada.

Enfatizaron en que la problemática se intensifica en horarios laborales, cuando la actividad de los talleres alcanza su punto más alto.

Esto, al considerar que la expansión de negocios automotrices informales figura entre las principales causas del fenómeno. Calles secundarias se han convertido en áreas de trabajo permanente para mecánicos y vendedores de repuestos, sin que existan delimitaciones claras ni controles constantes sobre el uso del espacio público.

Así lo entiende Francisco, comerciante de la zona "los dueños de los talleres tan pegao y hacen lo que quieren. Todos esos vehículos no pueden estar así en las calles", consideró el comerciante.

De igual modo, lo considera Izatis Guzmán, ama de casa residente de la localidad.

"Me afecta muchísimo, porque uno no pude parquearse. Uno viene de su trabajo y tiene que parquease lejísimo con muchachos, porque todos estos talleres tienen todos los parqueos ocupados", explicó Guzmán, quien pidió a las autoridades municipales buscar una solución al conflicto que les afecta.

En ese mismo orden, los residentes del Ensanche La Fe, denuncian acumulación de desechos, derrames de aceite y obstrucción de imbornales, factores que afectan la salubridad y la imagen del barrio.

También advierten sobre el impacto en personas mayores, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan mayores dificultades para desplazarse.

No obstante, dueños de talleres alegan que el alto costos de los alquileres para sus locales, así como las características propias de la reparación de vehículos, lleva a que los técnicos usen calles y aceras para concluir sus trabajos, a sabiendas que esto limita el libre tránsito en la zona.

Mario Medina, propietario de taller, "Hay mucho trabajo. La mayoría de los vehículos se paran afuera, los que están terminados, por falta de espacio", alega el comerciante.

Éste, alega que los altos precios de los alquileres de locales en la zona, les dificulta tener el espacio suficiente para trabajarle a sus clientes. "este pedazo, aquí pago yo 40 mil pesos y caben ocho vehículos, entonces cuando se terminan hay que parquearlos afuera", explicó Medina.

Agregó que los trabajos de terminación como la reparación e instalación del aire acondicionado, el pulido brillo, entre otros, debe hacerlo en las calles y aceras a sabienda que esto dificulta el libre tránsito de la zona.

Alcaldia del Distrito Nacional. Fuente externa.

Ante las quejas, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), ha realizado operativos de recuperación de espacios públicos con el retiro de vehículos abandonados y la clausura temporal de talleres, pero dicen los moradores que tardan más en aplicarlos que estos en volver a instalarse.

En 2025 la Alcaldía del Distrito Nacional aprobó una ordenanza que declara al Ensanche La Fe como polígono especial, con el objetivo de establecer reglas más claras para el uso del suelo y el ordenamiento territorial.

Sin embargo, residentes consideran que las acciones aún resultan insuficientes si no se mantienen de forma continua. “Vienen, limpian un día, pero al poco tiempo todo vuelve a lo mismo”, afirmaron.