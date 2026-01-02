EE.UU. busca saber abusos humanos en la migración masiva

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana indica que el Departamento de Estado de su país ha dado instrucciones a las embajadas estadounidenses en los países del hemisferio occidental, para que informen sobre los abusos de los derechos humanos causados por la migración masiva.

Expresa que el Departamento de Estados señala que la migración masiva y las redes criminales que la facilitan, causaron estragos en Estados Unidos antes de que el presidente Donald Trump asegurara la frontera de su país. En tanto, el Departamento de Estados estadunidense precisó que el Secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que los Estados Unidos sigue como la nación más generosa del mundo en la asistencia humanitaria vital.

Empero, establece que bajo el presidente Trump, los dólares de los contribuyentes nunca financiarán el desperdicio, el anti-americanismo o la ineficiencia. El Departamento de Estados destacó el acuerdo que firmó con la Organización de las Naciones Unidas, un convenio que reforma radicalmente la forma en que Estados Unidos programa, financia y vigila el trabajo humanitaria administrado por la ONU. Expresa que el acuerdo asegura que más vidas sean salvadas por menos dólares de los estadounidenses.

“El nuevo modelo compartirá mejor la carga del trabajo humanitario de la ONU con otros países desarrollados y requerirá que la ONU corte el desperdicio, remueva la duplicación y se comprometa con mecanismos nuevos de poderoso impacto, rendición de cuentas y vigilancia”, manifiesta, por lo que las embajadas de Estados Unidos que se encuentren en territorio de Occidente elaborarán informes de abusos a derechos humanos en migración masiva.