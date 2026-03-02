EE.UU. felicita Abinader por 182 aniversario de libertad

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, a través de la embajada en República Dominicana, felicitó al presidente Luis Abinader por la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el pasado viernes.

“En nombre de los Estados Unidos de América, felicito al presidente Abinader y al pueblo de la República Dominicana”, indica la nota diplomática difunda, recordando la declaratoria da la Primera República, el 27 de febrero de 1844. “Nuestras naciones están unidas por prioridades compartidas, un compromiso con la prosperidad económica y profundos lazos educativos y culturales que fortalecen la estrecha cooperación entre nuestros gobiernos, fortalecen nuestros vínculos interpersonales y nos unen como amigos, afirmó.

Rubio destacó que la estrecha cooperación refuerza la seguridad regional, frena la inmigración ilegal y combate el tráfico ilícito en nuestro hemisferio. “Valoramos nuestra duradera cooperación y esperamos seguir trabajando juntos para impulsar prioridades compartidas que fomenten un futuro más seguro y próspero para ambas naciones”.