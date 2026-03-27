EEUU invertirá en lanzamiento de cohetes

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Launch on Demand, con sede en Florida, tiene programado iniciar a finales de este 2026 la construcción de una instalación de US$600 millones en la República Dominicana de un centro de lanzamiento de cohetes, lo que se prevé es una respuesta al dominio de China en la carrera espacial en América Latina.

El proyecto está diseñado para satisfacer la demanda creciente de los cohetes de carga pesada necesarios para poner en órbita grupos de satélites, según publicó Bloomberg.

“También es una respuesta concreta a la presencia creciente de China en la región, según su director eje cutivo, Burton Catledge, antiguo comandante del 45° Grupo de Operaciones de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, que ha supervisado lanzamientos espaciales en las bases de Cabo Cañaveral (Florida) y Vandenberg (California)”, dice el artículo.

Detalla que Pekín ha financiado y construido al menos 11 estaciones terrestres, instalaciones de seguimiento de satélites y radiotelescopios en América Latina, según un informe del Congreso. Para Washington, las instalaciones que se extienden desde Argentina hasta Venezuela representan una amenaza inminente para la seguridad regional.

Launch on Demand ya cuenta con financiación de una firma de capital privado no revelada y el presidente dominicano, Luis Abinader, ha calificado el citado proyecto de prioridad nacional.