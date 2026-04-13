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Por aguaceros

Poder Ejecutivo declara emergencia regional

Señala que esos aguaceros y ráfagas de viento en el territorio nacional han generado daños significativos en la agricultura, las infraestructuras y viviendas, entre otros. En el sur también hay daños.

Luis Abinader

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Soila Paniagua
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El presidente Luis Abinader declaró anoche mediante el decreto 234-26 un estado de emergencia regional para cinco provincias y el Distrito Nacional por los efectos de los daños y afectaciones que causan las vaguadas desde hace días por un sistema de baja presión y una vaguada.

Las provincias impactadas por la disposición presidencial son Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Señala que esos aguaceros y ráfagas de viento en el territorio nacional han generado daños significativos en la agricultura, las infraestructuras y viviendas, entre otros. En el sur también hay daños. 

Sobre el autor
Soila Paniagua

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.

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