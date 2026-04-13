Poder Ejecutivo declara emergencia regional

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader declaró anoche mediante el decreto 234-26 un estado de emergencia regional para cinco provincias y el Distrito Nacional por los efectos de los daños y afectaciones que causan las vaguadas desde hace días por un sistema de baja presión y una vaguada.

Las provincias impactadas por la disposición presidencial son Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Señala que esos aguaceros y ráfagas de viento en el territorio nacional han generado daños significativos en la agricultura, las infraestructuras y viviendas, entre otros. En el sur también hay daños.