República Dominicana bajo la persistencia de notables desigualdades

Del análisis a los fenómenos sociales en el país surge el reconocimiento de que a pesar de la relativa paz social persisten desafíos insoslayables hacia los que procede enfocarse desde comienzos de 2026 con reacciones contra la inseguridad, la corrupción y la desigualdad y poniendo atención a los reclamos de cambios estructurales. En un reciente foro de la importante comunidad dominicana de ultramar en Nueva York, que brilló como espacio de reflexión profunda, se llegó a la conclusión de que la nación muestra capacidades subestimadas todavía y está llamada a avanzar hacia el futuro con una visión moderna de Estado y enfocada en prevención social, educación y fortalecimiento institucional.

A la luz de encuestas aplicadas en años anteriores, se hallaron en la sociedad dominicana actitudes mayoritarias de comportamientos políticos favorables a los procesos de la democracia valorándolos como la mejor forma de Gobierno mientras de otro lado, aparecían las opiniones de ciudadanos aferrados al paternalismo, al clientelismo y al menosprecio al fortalecimiento institucional. Emitiendo un rechazo condicionado a la corrupción con implícita aceptación de ella si derrama beneficios a la colectividad y con disposición de aceptar que falten libertades si se pasa a comer con abundancia.

En el 2024 el Índice de Desarrollo Humano en la sociedad dominicana fue colocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en un 32% considerado alto, con la salvedad que se trataba de un porcentaje preocupantemente acompañado de desigualdades estructurales (leyes y políticas) que limitan "el disfrute pleno y en condiciones igualitarias" como para que los dominicanos puedan tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a recursos para una existencia digna. Obvia demanda a potenciar a los individuos a través de la salud, la educación y la equidad.

Aunque al finalizar ya el 2025 la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe, CEPAL, colocó a República Dominicana entre los países con menor concentración del ingreso, estimó que continúa con un elevado nivel de desigualdad lo que se estaría expresando en baja movilidad y débil cohesión social. En fin: que todavía una minoría nacional dispone de mucho más recursos y calidad de vida que un sector importante de la nación que sobrevive al margen del progreso y el bienestar.

SOCIOLOGOS RD

En un reciente foro, el sociólogo Cándido Mercedes opinó que los indicadores de pobreza y desigualdad han mostrado mejoras al tiempo de tronar contra la persistencia de brechas estructurales en la distribución de la riqueza, coincidiendo con la auditoría visual de ciudadanos ordinarios que no han perdido de vista ni la opulencia que se exhibe en torres de lujo y autos de alta gama ni a la informalidad que le niega función social a la economía por estar situada entre las más altas (57%) y perniciosas del continente.

Ha criticado el protagonismo de los expresidentes en debates políticos que a su juicio tiene limitada la renovación del liderazgo nacional con la sociedad enfocada en el pasado. Más de lo mismo mientras en Costa Rica, Chile y Estados Unidos (ejemplos democráticos hasta ahora) los exgobernantes se alejan de los asuntos coyunturales mientras aquí se impide el surgimiento de nuevas figuras.

Sociólogo, investigador y gestor público con experiencia en el grave problema comunitario del consumo de drogas, el licenciado Alejandro Abreu ha dicho que la nación dominicana es sólida y creativa pero que en su marcha al futuro los liderazgos deben asumir una visión de Estado moderno con acciones de prevención social, más educación y fortalecimiento institucional. Ha llamado a los dirigentes nacionales a insistir en prevenciones sociales, énfasis educativos y fortalecimiento institucional.

Desde sus reconocidos ejercicios académicos, el sociólogo Jesús Díaz ha manifestado preocupación por el estado actual de la sociedad dominicana que a su juicio requiere cambios profundos en su comportamiento y estructura. "Como profesional en la materia (sociología) entiendo que la sociedad dominicana no anda bien. Hay cosas que deben mejorar, pero también hay cosas que simplemente no se pueden mejorar sin cambiarlo todo por completo." El destacado sociólogo e historiador José del Castillo ha visto a la sociedad dominicana en cierto modo obstruida socialmente por la persistencia del caudillismo y el populismo y ha planteado la necesidad de fortalecer la cultura democrática y superar divisiones históricas como las que afectaron a la izquierda con posterioridad a Trujillo.

TOURAINE INFLUYE

Retrotraerse al uso dado en República Dominicana a directrices del sociólogo francés Alain Touraine (1925-2023) viene al caso para evaluar el presente porque sus ideas han tenido presencia a nivel local como punto de partida para criticar la globalización como "expresión salvaje del capitalismo". Está considerado en este medio un referente teórico para sociólogos y analistas por su enfoque en los movimientos sociales como motores del cambio.

A él se ha recurrido en esfuerzo por proyectar hacia el debate social dominicano su oposición al estructuralismo, visto como una de las causas del subdesarrollo, y su adhesión a conceptos sobre la modernidad y la postmodernidad. Sus ensayos se consideran imprescindibles para analizar los conflictos sociales de América Latina y por tanto para la República Dominicana.