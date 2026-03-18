Eliminación total cerdos RD es decisión Gobierno

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El coordinador del Plan Nacional de Bioseguridad Porcina de la FAO en RD declaró que no favorece la eliminación la eliminación total de los cerdos y afirmó que esa es una decisión del Gobierno dominicano.

El doctor Diego Rojas informó que ese plan, financiado por el Gobierno de los Estados Unidos, a través de USDA-APHIS, tiene más de 640 granjas inscritas, alrededor de 343 mil animales, que representan casi el 82% de la porcicultura tecnificada del país.

Dijo que el programa tiene “certificadas 27 granjas bioseguras y venimos trabajando de manera coordinada con la Dirección General de Ganadería, a quien tengo que hacerle un reconocimiento especial por su compromiso, por la coordinación que venimos haciendo y por el liderazgo que viene promulgando en el sector, mejorando la competitividad y la modernización de la cadena de valor de la porcicultura”.

Agregó que desde la FAO venimos acompañando a los técnicos de Ganadería y el Ministerio de Agricultura “con muy buenos resultados”. Además, el plan ha capacitado a más de 10 mil personas capacitadas (técnicos, productores y trabajadores) en conceptos básicos de bioseguridad.

En respuesta a la pregunta de si cree que se deben eliminar todos los cerdos del país, Rojas afirmó que aunque la PPA es una enfermedad que todavía no tiene cura, “es una decisión muy difícil de tomar, porque la porcicultura de hoy, no es la misma que unos años atrás”.

Recordó que los países con grandes producciones de cerdos están conviviendo con la PPA y no han tomado la decisión de la eliminación total. Sus productores tienen grandes inversiones en laboratorios de genética y en granjas con bioseguridad. Expresó que en la FAO somos respetuosos de las decisiones que deben tomar los gobiernos.

Explicó que España, que es el tercer productor y uno de los más grandes exportadores de carne de cerdo tiene la PPA, al igual que Vietnam y China, conviven con esa enfermedad, pero son países con un alto nivel de tecnificación y que les ha costado mucho el mantenimiento del control. Rojas recordó que hoy hay una porcicultura mucho más moderna, más grande y más dinámica.

Afirmó que cree que “el Gobierno dominicano ha hecho un esfuerzo grande en el control de la enfermedad (PPA). Ha dispuesto muchos recursos: talento humano, recursos financieros, todo el trabajo que se viene haciendo y liderando desde Ganadería en el control y la movilización con la implementación que tiene el doctor Abel Madera”.

Dijo que el Plan Nacional de Bioseguridad es una estrategia integral diseñada para fortalecer la sanidad animal en todo el país.