¿Por qué la embajada de EE.UU. en la RD y el FBI colaborarán en caso Brianna Genao?

Las autoridades continúan la búsqueda de Brianna Genao, la niña de 3 años que fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre del 2025 en la comunidad Barrero, en Imbert, provincia Puerto Plata.

Como parte de esas labores, se unirán al caso agentes de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL, en inglés), y del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), para brindar asistencia técnica con herramientas y perros entrenados, adelantó el pasado lunes la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Este martes, el vocero de la Policía, Diego Pesqueira, dijo desde Barrero que los técnicos de esas agencias internacionales se integrarán a las labores en el lugar de los hechos este miércoles 14 de enero. El periódico Hoy preguntó a Pesqueira por qué el FBI y la embajada estadounidense se unirían a los investigadores locales.

"Existen acuerdos de colaboración entre ambos países (República Dominicana y Estados Unidos). En este caso, ellos traerán unos caninos especializados en esa área (de búsqueda de personas desaparecidas)", aclaró Pesqueira, quien desde hace varios días ha reiterado a los medios de comunicación en sentido general a que "siempre consulten las fuentes oficiales" para evitar cualquier desinformación y noticias falsas sobre el hecho.

Desde hace varios años, Estados Unidos colabora con República Dominicana en varios proyectos, que incluye investigación. (Policía Nacional).

En la búsqueda de la menor participan otros organismos del Estado, comandados por la Procuraduría General de la República. En la zona, dijo la Policía, existen más de 50 personas que trabajan día y noche en la búsqueda.

Mientras, familiares y amigos de la niña, y el país, están en vilo por saber cómo concluirán las pesquisas que desde ese 31 de diciembre están desarrollando las autoridades en esa comunidad puertoplateña.

Lo más reciente que se sabe respecto al caso es el hallazgo de una supuesta tela que parece ser una sábana, a la que las autoridades le están haciendo los análisis correspondientes.