Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País
¿Hay víctimas?

Ataque de Estados Unidos a Venezuela hoy

Tensión 

Lo que dijo la Embajada de EE.UU. en República Dominicana sobre captura de Nicolás Maduro

La ofensiva se produce tras meses de tensiones entre Washington y Caracas, marcados por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y las denuncias del gobierno venezolano sobre amenazas de intervención

Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana está cerrada.

Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana está cerrada.

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

La Casa Blanca anunció este sábado que Estados Unidos ejecutó con éxito un ataque militar de gran escala contra Venezuela, en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro junto a su esposa y posteriormente expulsado del país.

El comunicado oficial, difundido por la cuenta de la Embajada de EE.UU. en República Dominicana y confirmado por la Casa Blanca, señala que la operación se realizó en coordinación con fuerzas del orden estadounidenses.

Según el mensaje publicado en la red social X por la Casa Blanca, “el presidente Nicolás Maduro ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

La ofensiva se produce tras meses de tensiones entre Washington y Caracas, marcados por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y las denuncias del gobierno venezolano sobre amenazas de intervención.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking