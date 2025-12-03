Embajadora de EE. UU. en RD habló sin filtros: así reaccionó el espectro político

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La embajadora de EE. UU. en RD, Leah Francis Campos, habló sin filtros durante el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), donde abordó temas claves para la relación bilateral entre ambos países.

Durante su discurso, la diplomática hizo referencia al apoyo económico de Estados Unidos a República Dominicana tras el cierre de la USAID, la importancia de concretar acuerdos con la Casa Blanca, los valores compartidos, y su agradecimiento por la acogida en el país.

Campos también se refirió a la situación en la frontera con Haití y expresó su deseo de que ambos países puedan vivir en armonía.

“La meta sería que los haitianos puedan habitar en su país, uno que sea pacífico y seguro, se lo merecen”, subrayó la diplomática.

Sus declaraciones generaron reacciones inmediatas en el espectro político dominicano.

La primera dama, Raquel Arbaje, valoró el discurso como un impulso al diálogo estratégico bilateral en seguridad, economía y desarrollo.

Aseguró que las palabras de Campos “reafirmaron nuestro compromiso de seguir fortaleciendo una relación basada en el respeto, la colaboración y el reconocimiento mutuo de la soberanía de cada nación”.

De igual manera, el director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, calificó sus planteamientos como “reconfortantes” para el país y destacó la importancia de mantener lazos fuertes con Estados Unidos.

"Gracias a la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos. Sus palabras fueron verdaderamente reconfortantes para nuestro país y para el gobierno, resaltando la importancia de seguir fortaleciendo los lazos entre ambas naciones", indicó Lovatón.

Por su parte, el dirigente político Vinicio Castillo expresó que Campos se está ganando la simpatía del pueblo dominicano por hablar con claridad sobre el “nuevo enfoque” de la embajada.

Aseguró que su postura es distinta a la que, según él, asumía la USAID en materia migratoria y de valores nacionales.

"Muy diferente al tiempo del reinado USAID tratando de imponer a RD borrar su soberanía en política migratoria y sus valores cristianos de vida y familia . Excelente!", dijo.