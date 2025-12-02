¿Cuál es el futuro de la cooperación económica entre EE.UU. y RD post-USAID? Leah Francis Campos responde

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La nueva embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos afirmó que el apoyo de su gobierno en materia de asistencia y cooperación económica y social va a seguir de una manera contundente, respetuosa y sin meterse en la soberanía de la República Dominicana, a pesar del cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Aseguró que el objetivo es que estos programas beneficien a ambas naciones y no tengan un carácter político, además que tengan supervisión directa del Departamento de Estado.

Explicó que la USAID se cerró por razones muy serias. “USAID quiso ser un ONG independiente de Estados Unidos y hacer lo que yo llamaba el imperialismo cultural, obligar a gobiernos pequeños, por ejemplo en África iban y les decía, no te vamos a apoyar con medicamentos de malaria o enfermedades, hasta que legalicen el aborto. Una cosa que no tiene nada que ver con el otro”, aseguró durante su discurso en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr).

Agregó que USAID quería hacer su política exterior por separado de lo que es el Departamento de Estado, la Cancillería. “Entonces lo que hizo el secretario Marcos Rubio, que para mi juicio fue algo muy inteligente, es que cerró el USAID y las funciones de asistencia y cooperación que siempre se hacía ahí lo movió a la Cancillería donde corresponde para que esos proyectos de asistencia no tengan aire político, sino que sean a beneficio de los dos países, de los intereses de Estados Unidos y también al interés del país en el que estamos viviendo”, expuso.

Dijo que “yo estaba deseando que pasará eso hace años entonces yo lo dí la bienvenida”.