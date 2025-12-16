Empresa concluye prueba transmisión de electricidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa Energía 2000 informó que concluyó el proceso de prueba de la línea de transmisión 345kv Manzanillo–Guayubín–El Naranjo, que permitirá integrar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) los 414 MW que generará “Manzanillo Power Land”, central termoeléctrica que se construye en Montecristi.

Un comunicado de prensa indica que la línea, de 130 kilómetros de longitud, fue desarrollada con estándares internacionales de “Extra Alta Tensión”, para operar a 345 mil voltios, lo que optimiza la capacidad de transporte de grandes bloques de potencia y refuerza la estabilidad del SENI.

Conecta inicialmente la Subestación Pepillo Salcedo, ubicada en la propiedad donde se instala la generadora Manzanillo Power Land, en Manzanillo, con la subestación El Naranjo, en la provincia Santiago e incorpora en su diseño la futura interconexión con Guayubín, creando un corredor estratégico de transmisión para la región norte.

Este 6 de diciembre, indica la información, Energía 2000 alcanzó un hito determinante para el impulso de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y el Ministerio de Energía y Minas, con la energización exitosa de la citada línea.

La energización marca la culminación de la fase de transmisión del proyecto Manzanillo Power Land, garantizando su viabilidad operativa y fortaleciendo la capacidad del SENI. “Es un avance que también impulsa el desarrollo industrial y económico de la región Norte, consolidando a Manzanillo como un nodo energético estratégico para el país”.

Durante el proceso se realizaron pruebas de aislamiento dieléctrico, continuidad, verificación y calibración de los sistemas de protección y control en ambas subestaciones, “con resultados que confirmaron la capacidad de la infraestructura para operar bajo las condiciones nominales previstas y con altos niveles de confiabilidad”. Explicó que la ejecución se hizo con una coordinación entre el sector privado y las entidades técnicas nacionales, principalmente la Eted.