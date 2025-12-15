¡Deportación masiva y mercado binacional activo! Así amaneció este lunes Pedernales

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

La deportación, por este punto fronterizo, de cientos de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, junto a la salida voluntaria y el aumento del flujo comercial, convierten a Pedernales en un tema de interés para autoridades y comerciantes.

Más de 10 unidades de transporte interno de la Dirección General de Migración llegaron hoy repletas de inmigrantes haitianos deportados desde diferentes puntos del país.

Entre tanto, se observa un mercado de intercambio comercial binacional que combina una acción de protección territorial con un apoyo comercial significativo hacia los vecinos de Haití.

Esta condición ha generado interés desde otras latitudes comerciales hacia Pedernales, así como la presencia de un cuerpo migratorio activo que demuestra atención social hacia Haití y, sobre todo, respeto y protección a la soberanía nacional.

Mientras continúa la deportación masiva, la actividad comercial crece y las autoridades se mantienen vigilantes para evitar cualquier error.

