Entidad aún en espera aprobación ley

A pesar de que el Consejo Nacional de Cooperativas sector (Coonop) introdujo ante la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Nacional Cooperativa, siguen en la espera de su aprobación ya que sus leyes actuales son muy antiguas y no responden a la realidad actual del gremio.

El tema fue expuesto durante la Quincuagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria de Delegados de la entidad por su presidenta Eufracia Gómez Morillo al explicar que la pieza es el producto de dos años de consenso entre los sectores cooperativos y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo para fortalecer las normas y medidas que trae la nueva ley.

Mientras, el diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar sostuvo que hacía falta una normativa que estableciera procedimientos ágiles de cara a la disolución y liquidación de las Cooperativas.

El encuentro reunió decenas de miembros de la entidad del pais