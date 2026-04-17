Entidades deploran males educación y salud

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Ante el llamado del Gobierno al diálogo para buscar soluciones por efectos de la crisis global provocada por la guerra en el Medio Oriente, organizaciones de la sociedad civil del gran Santo Domingo consideran que las autoridades deben responder a reclamos históricos de barrios y comunidades.

Agrupada en la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) plantean constituir en este diálogo, comisiones de seguimientos por prioridades y temas, en la que participen representantes del Gobierno de cada área, organizaciones barriales, académicas y gubernamentales.

Condicionan la conversación a que primero sea declarada la educación de alta prioridad nacional, en donde los sectores sociales, académicos, maestros y ministerio de Educación coordinen las acciones.

En ese orden, proponen declara urgente y transformar las Escuelas, Liceos y Politécnicos en Bilingües, en el que se prioricen los Idiomas: Inglés, Francés u otras lenguas.

Declarar en sentido general, todos los Centros Educativos en Politécnicos y Bilingües, en donde las jornadas sean 24/7, tanto para el alumnado como para los equipos docentes.

En materia de salud

En materia de salud, las organizaciones plantean que en el caso de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar (Morgan) la creación de las unidades: Salud Mental, Pie Diabético, Geriatría, Oncología.

Además, fomentar y fortalecer en el Distrito Nacional y en la Provincia Santo Domingo, las Unidades de Atención Primaria, ya que de esa manera el acceso a salud cumpliría el mandato establecido en la Constitución 2010.

Dotar a las Farmacia del Pueblo de medicamentos de alta demanda la población de los barrios carenciados, básicamente para enfermedades catastróficas u otras que garanticen la salud a la gente. Unificar los ministerios: Deportes, Cultura, Mujer, Juventud, Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), las direcciones de Desarrollo Social Supérate, Asistencia Social y Alimentaria Comunitaria (Dasac) y Eliminar todos los programas sociales y crear el Ministerio de la Familia, donde fluyan todos esos servicios y apoyo a la ciudadanía.

Al cual se le destine los recursos utilizados por estas instituciones, para responder a las necesidades de los planes y proyectos.

Que para cesar la delincuencia y violencia, a los estudiantes se les ocupe su tiempo en: Educación, Deportes, Cultura, Recreación y Entretenimiento.