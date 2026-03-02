Entidades dotan ayuda afectados por lluvias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gabinete de Política Social dijo que entregó más de RD$25 millones en medicamentos e insumos médicos a las comunidades afectadas por las inundaciones en Gaspar Hernández, provincia Espaillat, “como parte de la respuesta inmediata ante la emergencia provocada por las intensas lluvias de los últimos días”.

Los medicamentos fueron donados, gracias al acuerdo de colaboración entre el Gabinete Social y la Fundación El Buen Samaritano.

La asistencia incluye lentes de sol, lentillas para presbicia, agua potable y raciones de alimentos crudos y cocidos, en apoyo a las familias impactadas por las crecidas de los ríos Joba, Jamao y Yásica, que ocasionaron deslizamientos de tierra, derrumbes y el desplazamiento de cientos de personas.

La entrega se realizó en el Cuerpo de Bomberos de Gaspar Hernández y estuvo encabezada por el director de Salud del Gabinete Social, Guillermo Moringlane, en representación de la directora, Geanilda Vásquez.

La jornada contó, además, con la presencia del alcalde del municipio, Abelito Suriel; el director provincial de Salud, doctor José Jerez Camacho y los directores de las juntas distritales de Joba Arriba y Villa Magante, Dibanny Martínez y Balaan Ramos, así como otras autoridades provinciales y municipales.

La directora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, aseguró que los servicios de las instituciones que integran la Red de Protección Social están garantizados, para acudir en auxilio de las comunidades afectadas.

Explicó que un equipo técnico conformado por varias instituciones del Estado hizo un levantamiento en la zona, para rendir un informe detallado de los daños ocasionados.