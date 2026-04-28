Entidades impulsan acciones por seguridad vial

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Liga Municipal Dominicana (LMD), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) inauguraron el Congreso “Municipalidad y Seguridad Vial: Por Ciudades Más Seguras”, a fin de fortalecer el rol de los gobiernos locales en la mejora de la seguridad vial.

Una comunicación señala que el evento, dirigido a los alcaldes y alcaldesas del país, buscar aportar estrategias y herramientas fundamentales que pueden aplicarse a nivel local para generar espacios viales más seguros que eviten los riesgos de sufrir accidentes.

Según el documento, el congreso es parte de la Semana del Municipalismo Dominicano, que organiza la LMD y reúne a expertos nacionales en temas clave como la prevención, planificación y monitoreo de la seguridad vial.

Víctor D’Aza, presidente de la LMD, manifestó que la iniciativa, que además cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), tiene como meta fundamental contribuir a unos de las metas centrales del Gobierno, que es reducir en un 50 % la mortalidad por siniestros viales al 2030.

“Desde aquí afirmamos de manera contundente, esta meta no se alcanzará únicamente desde el nivel central. Se alcanzará, sin duda alguna, con el liderazgo sostenido desde los territorios y la participación de las autoridades locales”, expresó.

De su lado, el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, destacó la urgencia de fortalecer la seguridad vial desde el ámbito local, ya que el país enfrenta una realidad crítica, con un promedio de ocho muertes diarias por siniestros de tránsito.

El funcionario presentó una propuesta con las demás entidades que organizan en evento, para incorporar indicadores de seguridad vial en el Sismap Municipal, lo que permitirá medir, organizar y potenciar las acciones que desarrollan los ayuntamientos, alineadas con la meta nacional de reducir 50 % las muertes por esa causa.

Nelson Núñez, presidente de Fedomu, dijo que ese congreso es un punto de partida para ir de la preocupación a la acción.