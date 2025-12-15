Policía Nacional apresa mujer caso Villa Duarte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional apresó una mujer e identificó tres hombres a quienes vincula a la balacera en el sector Villa Duarte, Santo Domingo Este, que dejó un niño de 10 años y una mujer de 63 muertos, además de otra persona herida.

La detenida fue identificada como Ileana Hanoy de los Santos Balbuena, de 38 años, quien habría cedido la yipeta Kia Sorento, negra, utilizada por los atacantes.

Mientras que identificó a Jorge Alberto Ozuna Marte, alias “Gungún”; Gabriel Pérez Gómez, alias “Gaby”; y Albert Ricardo Peña Féliz, alias “La Pipa”, quienes se encuentran prófugos.

El hecho ocurrió el pasado jueves 11 de este mes cerca de las 7:00 la noche cuando los agresores realizaron múltiples disparos, matando al niño Josué Rodne, de 10 años, en tanto que María Mercedes Arias Amador, de 63, murió posteriormente a causa de las heridas.

Mientras Marie Benítez Rodne, de 47 años y madre del niño, resultó herida de bala y sigue ingresada en el hospital Darío Contreras.

La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público y exhortó a los prófugos, quienes dijo anda fuertemente armados, entregarse por la vía a que consideren pertinentes para que respondan a la justicia.