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Respaldo

Escuela presenta feria de artes

La feria motiva a la población a respaldarla, a aportar para un mayor crecimiento y desarrollo de su alumnos y de la comunidad.

Feria de arte

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Julio Gómez
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Pedernales.- El centro educativo Pastor Roberto Méndez presentó una exposición en artes, manualidades y cultura, que evidenció el talento y la pasión de sus estudiantes.

La jornada muestra que la educación en artes avanza en esta provincia y es también una forma de mostrar la calidad del servicio prestados por los educadores.

Las actividades incluyen la presentación de la orquesta escolar, otras artes, manualidades, comidas saladas y postres.

La feria motiva a la población a respaldarla, a aportar para un mayor crecimiento y desarrollo de su alumnos y de la comunidad. 

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