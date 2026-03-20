Escuela presenta feria de artes

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

Pedernales.- El centro educativo Pastor Roberto Méndez presentó una exposición en artes, manualidades y cultura, que evidenció el talento y la pasión de sus estudiantes.

La jornada muestra que la educación en artes avanza en esta provincia y es también una forma de mostrar la calidad del servicio prestados por los educadores.

Las actividades incluyen la presentación de la orquesta escolar, otras artes, manualidades, comidas saladas y postres.

La feria motiva a la población a respaldarla, a aportar para un mayor crecimiento y desarrollo de su alumnos y de la comunidad.