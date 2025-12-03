¿Cómo afectará la vaguada en el Caribe Central a República Dominicana? Detalles sobre las lluvias previstas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

República Dominicana estará bajo los efectos de una débil vaguada que provocará lluvias moderadas durante los próximos días, según informó este miércoles el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Aunque hoy el país permanece dominado por una masa de aire relativamente seca y estable, asociada a un sistema de alta presión sobre el Atlántico, Indomet explicó que una débil vaguada al noreste interactuará con el viento del este/noreste, generando lluvias débiles y pasajeras durante la tarde y primeras horas de la noche.

Por su parte, el meteorólogo Cristopher Florian explicó al periódico HOY que, aunque el fenómeno está más cerca de Panamá, Costa Rica, Colombia y Nicaragua, es importante que la población esté prevenida y no salga sin paraguas.

Las provincias con mayor probabilidad de precipitaciones son: Samaná, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Elías Piña y el Gran Santo Domingo.

Meteorólogo Cristopher FlorianFoto cedida al periódico HOY

En horas de la noche, no se descartan episodios de lluvias aisladas especialmente en localidades próximas a la costa Atlántica.

Jueves

Para mañana jueves, la masa de aire sobre el territorio continuará siendo relativamente seca. Sin embargo, los efectos de la vaguada, junto al viento del este/noreste, provocarán incrementos ocasionales de nubosidad con lluvias débiles y de corta duración sobre el noreste, sureste y la cordillera Central. Entre las provincias afectadas figuran Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Azua, San Juan, Elías Piña y el Gran Santo Domingo.

Durante la noche, las precipitaciones disminuirán y predominará un cielo con nubes dispersas en la mayor parte del país.

Viernes

El viernes, el viento del este/noreste seguirá aportando incrementos nubosos y lluvias débiles y aisladas tanto en el día como en la noche. Estas precipitaciones serán más notorias en La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, entre otras zonas cercanas.