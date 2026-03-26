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La artista urbana Jorgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin La Más Viral, ya se encuentra en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, donde un juez conocerá en su contra la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público.

La intérprete de “Narcisista” llegó al tribunal escoltada por varios agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR), con esposas en las manos, casco protector y chaleco antibalas.

Yailin La Más Viral es acusada de tener dos pistolas: una marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, y una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas, en el interior de un vehículo de su propiedad.

Con esposas y bajo custodia: Yailin comparece ante tribunal por caso de armas

Su detención se produjo por agentes de la Policía Nacional el pasado martes, alrededor de las 11:47 de la mañana, en la calle Aris Azar, mientras se encontraba en un vehículo marca Lamborghini, color verde, placa Z007935. Le acompañaban otras dos personas, cuyas identidades no fueron reveladas.

El Ministerio Público solicita que la artista le sea impuesta una garantía económica de RD$500 mil pesos y presentación periódica. Le ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio del Estado dominicano.