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Dentadura

Video viral: lo que ocurrió en el escenario de Miss Grand Thailand que todos comentan

Video viral: lo que ocurrió en el escenario de Miss Grand Thailand que todos comentan

Video viral: lo que ocurrió en el escenario de Miss Grand Thailand que todos comentan

Representante tuvo un inconveniente con una dentadura artificial, lo que la llevó a girar el rostro para ajustarla antes de continuar su presentación.

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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Un momento inesperado se vivió durante el certamen Miss Grand Thailand 2026, cuando una de las concursantes protagonizó un incidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Se trata de Kamolwan Chanago, quien mientras mencionaba la provincia que representaba, Pathum Thani, aparentemente tuvo un inconveniente con una dentadura artificial, lo que la llevó a girar el rostro para ajustarla antes de continuar su presentación.

El hecho fue captado en video y ha generado múltiples reacciones en plataformas digitales.

Sobre el certamen

El Miss Grand International es un concurso fundado en 2013, conocido por promover el lema “Alto a la guerra y a la violencia”, y cuenta con competencias nacionales en distintos países, como el caso de Tailandia.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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