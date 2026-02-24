¿Cómo están los alrededores del Metro de Los Alcarrizos previo a inauguración de Línea 2C?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A pocas horas de la inauguración oficial de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, el ambiente en los alrededores luce tranquilo, mientras transeúntes observan la nueva infraestructura que conectará el kilómetro 9 de la Autopista Duarte con Los Alcarrizos.

En la zona también se aprecia el montaje de tarimas y equipos, ya preparados para lo que será la actividad encabezada por el presidente Luis Abinader la tarde de este 24 de febrero, en medio de expectativas de los munícipes que han esperado durante años la culminación de la obra.

El mandatario dejará inaugurada la extensión a las 3:00 de la tarde y, a partir de ese momento, los ciudadanos podrán utilizar el servicio de manera gratuita como parte de una fase de prueba que se extenderá hasta Semana Santa.

Impacto de la obra

La Línea 2C comprende una ampliación de 7.3 kilómetros y contará con cinco estaciones estratégicamente ubicadas para mejorar la movilidad en una de las zonas más congestionadas del Gran Santo Domingo.

El proyecto impactará a más de un millón de habitantes y beneficiará directamente a más de 14 comunidades, reduciendo el tránsito en la Autopista Duarte y facilitando la conexión con la estación María Montez.