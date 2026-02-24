Hipólito Mejía apoya las demandas de los profesionales agropecuarios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, expresó este lunes su respaldo a las demandas de los profesionales agropecuarios dominicanos y se comprometió a transmitirlas personalmente al presidente de la República, Luis Abinader, durante un encuentro sostenido con el Pleno Nacional de Dirigentes de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA).

La afirmación fue realizada en el marco de un encuentro celebrado en la casa campestre del exmandatario en San Cristóbal, donde el Pleno Nacional de Dirigentes de la ANPA, integrado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y los dirigentes de todas las delegaciones del país, fue recibido en un almuerzo de trabajo como parte del proceso de consultas que desarrolla el gremio con el liderazgo político nacional dentro de su actual plan de lucha reivindicativo.

Durante el encuentro, el presidente de la ANPA, Tito Hernández, habló a nombre del gremio y presentó el conjunto de demandas del sector, entre ellas la pensión de más de 1,600 profesionales agropecuarios, la revisión de acápite de otros 600, la reposición de más de 350 agrónomos cancelados, el nombramiento de nuevos profesionales agropecuarios, el establecimiento de un salario mínimo digno, la solución definitiva a la situación de los técnicos del Instituto Agrario Dominicano (IAD), el pago de atrasos a técnicos de Sanidad Vegetal, así como la inclusión de los agrónomos en los planes de viviendas y programas sociales del Gobierno, entre otras reivindicaciones orientadas a fortalecer el sector agropecuario nacional y garantizar la seguridad alimentaria del país.

Durante la reunión, el expresidente Hipólito Mejía reiteró su respaldo a las demandas del sector y exhortó a la dirigencia de la ANPA a continuar actuando con la prudencia y responsabilidad con que hasta ahora ha conducido su lucha, sugiriendo considerar la posposición de la marcha prevista para el próximo 27 de febrero hacia el Congreso Nacional, a fin de abrir un espacio para el diálogo y la construcción de consensos.

En ese sentido, Mejía se comprometió a hacer llegar personalmente al presidente Luis Abinader todas las demandas presentadas por la ANPA, con el propósito de que las mismas sean conocidas y evaluadas al más alto nivel del Gobierno.

De su lado, Tito Hernández explicó que este encuentro constituye el primero de una serie de reuniones que la ANPA sostendrá con el liderazgo político nacional, anunciando que el próximo será con el expresidente Danilo Medina, seguido de encuentros con Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado, Federico (Quique) Antún, entre otros dirigentes políticos del país.

La ANPA informó que valorará la sugerencia realizada por el expresidente Hipólito Mejía y tomará oportunamente la decisión correspondiente, conforme a lo que determinen sus organismos de dirección.

El gremio reiteró finalmente su disposición al diálogo y su firme compromiso de continuar la lucha por mejores condiciones de vida y trabajo para los profesionales agropecuarios, en defensa de la producción nacional y de la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.