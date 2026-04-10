Dónde están los cónsules dominicanos en el mundo y qué hacen realmente

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La República Dominicana mantiene una amplia red de consulados en más de un centenar de ciudades alrededor del mundo, con el objetivo de atender las necesidades de su diáspora y fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales y culturales con los países anfitriones.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), los consulados dominicanos están presentes en Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia y África. En ciudades como Nueva York, Miami, Madrid, Barcelona, Lisboa, Buenos Aires y Shanghái, los cónsules representan la primera línea de apoyo para los ciudadanos dominicanos que residen o transitan en el extranjero.

Las funciones de los cónsules están definidas por la Ley No. 716 y abarcan desde la protección consular en casos de emergencia, accidentes o detenciones, hasta la expedición de documentos oficiales como pasaportes, visados y certificaciones. También actúan como notarios, registran nacimientos, matrimonios y defunciones de dominicanos en el exterior, y administran herencias o propiedades de connacionales.

Además de su papel legal y de asistencia, los consulados cumplen una labor estratégica en la promoción comercial y cultural del país, facilitando vínculos económicos, turísticos y de cooperación internacional. En ciudades con alta concentración de dominicanos, como Nueva York y Madrid, los consulados enfrentan una gran demanda de servicios, lo que ha generado críticas por la lentitud en los trámites y la necesidad de modernizar procesos.