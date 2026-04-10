Red consular
Dónde están los cónsules dominicanos en el mundo y qué hacen realmente
Su misión abarca la protección de la diáspora, la gestión de documentos civiles y notariales, así como la promoción comercial y cultural del país, aunque enfrentan críticas por la lentitud en trámites y la necesidad de modernización
La República Dominicana mantiene una amplia red de consulados en más de un centenar de ciudades alrededor del mundo, con el objetivo de atender las necesidades de su diáspora y fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales y culturales con los países anfitriones.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), los consulados dominicanos están presentes en Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia y África. En ciudades como Nueva York, Miami, Madrid, Barcelona, Lisboa, Buenos Aires y Shanghái, los cónsules representan la primera línea de apoyo para los ciudadanos dominicanos que residen o transitan en el extranjero.
Las funciones de los cónsules están definidas por la Ley No. 716 y abarcan desde la protección consular en casos de emergencia, accidentes o detenciones, hasta la expedición de documentos oficiales como pasaportes, visados y certificaciones. También actúan como notarios, registran nacimientos, matrimonios y defunciones de dominicanos en el exterior, y administran herencias o propiedades de connacionales.
Además de su papel legal y de asistencia, los consulados cumplen una labor estratégica en la promoción comercial y cultural del país, facilitando vínculos económicos, turísticos y de cooperación internacional. En ciudades con alta concentración de dominicanos, como Nueva York y Madrid, los consulados enfrentan una gran demanda de servicios, lo que ha generado críticas por la lentitud en los trámites y la necesidad de modernizar procesos.
El Mundo
Piden medidas que acompañen a la transferencia ingresos de consulados a RD
Ramón Mercedes