¿Cómo estará el clima el resto de la semana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el clima en República Dominicana para el resto de la semana estará marcado por condiciones mayormente estables, producto de la incidencia de un sistema de alta presión que limitará las precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Indomet informó que este miércoles prevalecerá un ambiente meteorológico estable y favorable para actividades al aire libre. No obstante, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana podrían registrarse chubascos aislados y pasajeros en localidades de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor y La Altagracia, entre otras cercanas.

Durante el resto del día, predominará un cielo mayormente despejado, con muchas horas de sol y escasas precipitaciones a nivel nacional.

Para el jueves, el organismo meteorológico explicó que el sistema anticiclónico continuará dominando las condiciones atmosféricas del país, lo que limitará acumulados significativos de lluvia.

Sin embargo, en horas de la tarde se esperan chubascos locales en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Monseñor Nouel y La Vega, debido al arrastre de nubosidad por el viento del noreste y la aproximación de una débil vaguada en niveles bajos de la troposfera.

En tanto, el analista meteorológico Jean Suriel advirtió que para el viernes se prevé la aproximación de otro frente frío, acompañado de una vaguada, lo que podría generar períodos lluviosos durante la tarde y la noche en diferentes zonas del país.