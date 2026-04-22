Esteticistas tendrán habilitación docente

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

La Universidad Dominicana San Valero (Unisva) y la Asociación Unibella presentaron ayer el Diplomado de Habilitación Docente para Profesionales de la Estética y la Cosmetología, orientado a fortalecer la calidad de la enseñanza en el sector, mediante la formación de instructores con competencias pedagógicas y respaldo institucional.

Al ofrecer declaraciones en una rueda de prensa, la fundadora de Unibella, Andry Quezada, dijo que el Programa de Validación de Experiencias Profesionales Unibella busca una iniciativa que permitirá a especialistas de la belleza y estilismo validar sus conocimientos y habilidades, aun cuando no cuenten con formación académica tradicional.

Destacó que esta integra la experiencia práctica de miles de profesionales con una estructura académica sólida, permite así el desarrollo de estándares más elevados y sostenibles en el tiempo. “La industria de la estética en República Dominicana ha sido levantada con esfuerzo, talento y disciplina, pero hoy necesita dar un paso hacia su organización y elevación”, expresó Quezada.