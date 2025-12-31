Esto es lo que esperan los dominicanos para este 2026

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

Con la llegada del 2026, las expectativas de los dominicanos se llenan de deseos que van desde la salud y la estabilidad económica.

Así lo dieron a conocer personas consultadas por el Hoy Digital.

Tal es el caso de Yubelkis Ortega, quien expresó que su mayor anhelo es seguir avanzando en la vida con la ayuda de Dios.

“Tirar para adelante, pedir al Señor que nos dé vida y salud para seguir adelante, porque tenemos que trabajar y mejorar la vida cada día más”, afirmó.

Carlos Hilario destacó que los dominicanos son personas trabajadoras y confía que el nuevo año será mejor que el que pasó.

“Del 2026 esperamos muchas bendiciones y buenas expectativas para nosotros los dominicanos. Este es un pueblo trabajador, esforzado y resiliente, que cuando se propone hacer algo, lo logra”, dijo.

Marcos Montero coincidió en poner la salud como prioridad.

“Que pasemos este año bien, que Dios nos dé mucha vida y salud cada día más para luchar por nuestros sueños”, expresó.

Los sueños materiales también forman parte de las metas para el nuevo año.

Ruddy Pérez Javier compartió su deseo de mejorar su vivienda.

“Que Dios me ayude a terminar mi casa para que mi familia esté más cómoda”, dijo.

Yanni Gomera pidió una pareja que le provea una mejora.

“Un hombre millonario que venga a resolverme la vida”, comentó.