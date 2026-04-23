Estudio revela estudiantes cambian aulas por trabajo

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El estudio “Discontinuidad Educativa en la Educación Secundaria de República Dominicana” revela que cerca de una tercera parte de los estudiantes deserta antes de concluir la secundaria. Unos perciben la escuela como aburrida y carente de propósito, una visión sumada al interés por generar ingresos propios.

La investigación revisó la trayectoria de 162 mil alumnos durante ocho años para profundizar en las causas y factores asociados a la interrupción y a aportar evidencia y recomendaciones para fortalecer la permanencia escolar de adolescentes y jóvenes.

Entre sus principales hallazgos, destaca que 32.6 % fue clasificado como desertor, equivalente a 52 mil adolescentes. La deserción alcanza el 40 % entre los hombres, frente al 24.8 % de las mujeres. Además, advierte que la sobreedad al ingresar a la secundaria incrementa de forma significativa el riesgo de abandonar las aulas.

El informe también señala que más de la mitad de los estudiantes experimentó al menos una interrupción temporal en su trayectoria escolar antes de graduarse, lo que evidencia patrones de alta inestabilidad educativa.

Destaca que la deserción está vinculada al entorno familiar, considerado uno de los principales agentes de socialización junto a la escuela.

Al presentar los hallazgos, el investigador Jerson del Rosario explicó que la deserción, en especial en varones, no responde solo a la pobreza familiar, sino al deseo de independencia económica y libertad, mientras que en las jóvenes factores como el embarazo influyen mucho.

Señaló que muchos jóvenes abandonan la escuela porque priorizan generar ingresos, aun cuando no exista una necesidad extrema en el hogar. Otros, en cambio, optan de forma intencional por modalidades como “prepara”, que les permite trabajar mientras concluyen sus estudios.

Rosario indicó además que la desmotivación y la desconexión con el currículo escolar impactan en el desarrollo de los estudiantes, quienes perciben que los contenidos carecen de sentido o utilidad, reduce así su interés en permanecer en el sistema.

Agregó que esta situación agrava tras la pandemia, debido al uso intensivo de la tecnología, lo que ha disminuido la capacidad de atención y ha hecho menos atractivas las clases tradicionales. Como consecuencia, muchos jóvenes no logran identificar la utilidad de lo que aprenden, muestran bajo interés en asignaturas como matemáticas y ciencias.

Sobre el entorno familiar y la escuela, la investigadora Katherine Javier resaltó la importancia de que ambos espacios trabajen de articulados para garantizar más efectividad.

En el equipo investigador también estuvo Patricia Mones y el estudio fue presentado en el auditorio de la Universidad Iberoamericana.