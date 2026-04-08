“Si estuvieras aquí…”: el doloroso mensaje de la esposa de Octavio Dotel a un año del Jet Set

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

A un año de la tragedia del Jet Set, en la que falleció el expelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel junto a otras 235 personas, su esposa, Massiel Javier Dotel, compartió un mensaje en el que describió este tiempo como “los 12 meses más difíciles de nuestras vidas”.

En la publicación, recordó el momento en que recibió la noticia del colapso.

“Hace un año, todo cambió de golpe, al recibir esa llamada que me decía que se había caído el techo del Jet Set y que tú estabas ahí, debajo de los escombros… ironía de la vida, tu último suspiro fue en ese lugar, donde por más de 20 años fuiste tan feliz, cliente fiel, tan leal, tan gente…”, expresó.

También lamentó la ausencia de su esposo y todo lo vivido desde entonces.

“Si estuvieras aquí, para poder contarte todo lo que ha pasado, todo lo que hemos atravesado, escuchado y vivido… si estuvieras aquí”.

En su mensaje, agradeció los años compartidos y destacó el legado que dejó en su familia.

“Gracias por todo, nos hiciste inmensamente felices. De ti nos quedan los recuerdos y la mayor enseñanza, como siempre nos decías: Sean felices, sin hacerle daño a nadie”.