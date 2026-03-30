ETED activa plan especial para garantizar electricidad en Semana Santa 2026

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Como parte de la gestión de riesgo y fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) intensifica su gestión de riesgo, y pone en marcha el plan operativo especial de prevención y respuesta con motivo de la ¨Semana Santa 2026¨, que procura la continuidad de las operaciones del SENI en escenarios de alta demanda durante este asueto.

El plan contempla el despliegue de brigadas técnicas a nivel nacional en puntos estratégicos del sistema, y zonas de mayor dinámica durante este período. Con base en experiencia y datos recabados en el Centro de Control de Energía, se priorizaron acciones de respuesta preventivas, dentro de las cuales se encuentran las inspecciones de líneas de transmisión mediante tecnología de drones en corredores clave del país, permitiendo la identificación oportuna de posibles condiciones de riesgo en la infraestructura.

Asimismo, se mantiene el monitoreo continuo de activos críticos, el reforzamiento de tramos de líneas de alta relevancia operativa y la disponibilidad de brigadas para atención inmediata, en coordinación con los protocolos establecidos para la operación del sistema.

Este despliegue busca optimizar los tiempos de respuesta ante eventuales incidencias, fortalecer la resiliencia operativa del sistema y garantizar la estabilidad del servicio eléctrico durante el período.

La ETED reafirma así su compromiso con la sostenibilidad del sistema en su rol de articulador operativo de la transmisión eléctrica.

Sobre ETED

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) es responsable de operar y expandir la red de transmisión en alta tensión, garantizando la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). A través de infraestructura estratégica y tecnología moderna, se consolida como habilitador de la transición energética y digital