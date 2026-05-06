Será operado
¿Cómo evoluciona el menor de 12 años tras caer del elevado en Los Alcarrizos?
El niño permanece en condición estable y será intervenido quirúrgicamente en el centro de salud, según confirmó su director, José Alfredo Alfaro Pla
Un menor de 12 años se encuentra en condición estable luego de sufrir una caída desde el elevado de la Autopista Duarte, en la entrada del municipio de Los Alcarrizos, el pasado lunes.
El Hospital Dr. Vinicio Calventi informó que el paciente está bajo observación y será operado en el mismo centro médico.
“Su condición es estable”, aseguró el director del hospital, José Alfredo Alfaro Pla, quien agregó que el niño permanecerá ingresado aunque no tenga seguro médico.
El País
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Lency Alcántara
El equipo médico prepara la cirugía mientras continúa evaluando la evolución del menor, en un caso que ha generado atención en la comunidad.