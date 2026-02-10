Cómo evoluciona la salud de la niña a la que le quemaron las manos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La niña de 10 años, cuya madrastra le colocó la mano derecha sobre una hornilla encendida de la estufa hasta provocarle quemaduras, mientras su padre la golpeó con un palo, permanece hospitalizada.

La información fue ofrecida por la doctora Mabel Jones, directora del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, quien indicó que la infante, tras el hecho ocurrido el 28 de enero en el sector Villa Linda, del municipio Los Alcarrizos, se encuentra emocionalmente muy afectada, por lo que recibe seguimiento médico por parte de los departamentos de Psicología y Psiquiatría.

“Con relación a sus quemaduras, como ya dije, es una quemadura de segundo grado. Las manos son muy delicadas; se comportan como si fuera quemadura de primer grado por el área”, agregó la galena.

Imponen coerción

Por su parte, el Ministerio Público comunicó que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó tres meses de prisión preventiva contra los agresores, Luz Dabel Jiménez Matos y Danneris Morillo Montero.

El órgano persecutor agregó que la pareja está siendo imputados bajo los cargos de acto de tortura y barbarie, además de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La fiscal Ana Yasmeiry Pujols, quien investiga el caso, indicó en el expediente de imputación que la mujer colocó la mano derecha de la niña en una hornilla encendida de la estufa hasta quemarla, en reclamo de cien pesos que se le habían perdido a una compañera de clases de la menor.

Detalló que todo esto ocurrió en presencia del hombre que la golpeó con un palo en la pierna para que dejara de llorar, y que posteriormente la encerró en una habitación para que los vecinos no escucharan sus gritos.

En la audiencia, el procurador fiscal José Polanco, explicó que la niña fue trasladada de emergencia por su madre biológica al hospital General Dr. Vinicio Calventi y luego trasladada al Robert Read Cabral, a donde fue diagnosticada con quemaduras de primer y segundo grado.

El juez Reyes Rodríguez dispuso que los imputados Jiménez Matos y Morillo Montero cumplan la medida en los Centros de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres y Las Parras.