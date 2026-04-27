Excoronel preso hallado ahorcado

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El exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez, de 54 años, fue hallado ahorcado en una celda de la cárcel preventiva de San Luis. Fue condenado el día 20 a 30 años y al pago de una multa de 50 millones de pesos, por narcotráfico.

Las autoridades dijeron que el cuerpo lo encontraron pasadas las 9:00 de la noche durante una inspección rutinaria. La Policía presume suicidio, pero no descarta otras hipótesis.

El cadáver fue trasladado a la morgue del hospital del sector El Almirante y remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

El exoficial fue declarado en rebeldía en 2019, tras no presentarse a juicio y arrestado en 2025. El tribunal ordenó su arresto inmediato por peligro de fuga.