Investigación
Excoronel preso hallado ahorcado
Las autoridades dijeron que el cuerpo lo encontraron pasadas las 9:00 de la noche durante una inspección rutinaria. La Policía presume suicidio, pero no descarta otras hipótesis.
El exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez, de 54 años, fue hallado ahorcado en una celda de la cárcel preventiva de San Luis. Fue condenado el día 20 a 30 años y al pago de una multa de 50 millones de pesos, por narcotráfico.
Las autoridades dijeron que el cuerpo lo encontraron pasadas las 9:00 de la noche durante una inspección rutinaria. La Policía presume suicidio, pero no descarta otras hipótesis.
El cadáver fue trasladado a la morgue del hospital del sector El Almirante y remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
El exoficial fue declarado en rebeldía en 2019, tras no presentarse a juicio y arrestado en 2025. El tribunal ordenó su arresto inmediato por peligro de fuga.