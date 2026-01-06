Experto urge elevar aportes para evitar pensión insuficiente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El experto en Seguridad Social, Frank Aristy, consideró imprescindible elevar las cotizaciones al sistema de pensiones del 9.97 % actual a un 16.3 %, como única vía para que los trabajadores puedan acceder a un retiro mí digno al cumplir los requisitos de edad y tiempo de aportes.

Explicó que la República Dominicana posee la tasa de cotización previsional más baja a nivel mundial, lo que hace inviable garantizar ingresos adecuados al final de la vida laboral.

El trabajador aporta el 2.87 % de su salario y el empleador el 7.10 %, porcentajes que calificó como insuficientes.

Aristy detalló que del total cotizado, el 8.40 % es depositado en la cuenta individual del afiliado, mientras el resto se destina a otros componentes del sistema que también generan beneficios, aunque no impactan directamente el monto final de la pensión.

Un documento dice que indicó que, aun cumplidos 30 años de aportes y retirándose a los 60 años, los cálculos más conservadores proyectan pensiones entre un 22 % y 25 % del salario promedio.

Según sus propias estimaciones, ese porcentaje podría alcanzar apenas el 35.3 %, lo que considera claramente insuficiente.

Puso como ejemplo que un trabajador con un salario de RD$100,000 recibiría una pensión aproximada de RD$35,300, uno que gane RD$20,000 obtendría alrededor de RD$7,000, y quien devengue RD$10,000 apenas RD$3,500 mensuales.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista concedida al programa de televisión Periodismo y Sociedad, que se transmite por el canal 19, conducido por Andrés Matos y Eli Heiliger.

El especialista sostuvo que existe resistencia tanto de empleadores como de trabajadores a incrementar las cotizaciones, lo que bloquea cualquier mejora estructural del sistema previsional.

las Ganancias de las AFP

Al referirse a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), señaló que en 2024 estas reportaron ingresos por RD$13,808 millones y gastos por RD$6,554 millones, generando beneficios netos superiores a RD$5,700 millones tras el pago de impuestos. Consideró que estos gastos resultan cuestionables, dado que el total de empleados de las siete AFP no supera los tres mil.

Ventajas de la Ley 87-01.

Frank Aristy recordó que el país transitó desde la Ley 18-96, vigente entre 1948 y 2001 y altamente excluyente, hasta la Ley 87-01, que creó el actual Sistema Dominicano de la Seguridad Social, amplió coberturas, introdujo la capitalización individual y permitió la libre elección de administradoras.