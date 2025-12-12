Explosión Torre Intempo deja familias sin viviendas

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La explosión por un escape de gas ocurrido en el edificio Torre Intempo, en la calle H del sector Villa Marina, Distrito Nacional, dejó decenas de vehículos quemados, ajuares destruidos, pero sobre todo, a muchas familias sin donde vivir, incluidas unas que vivían a cuadras del siniestro.

El estallido, ocurrido la noche del miércoles, obligó a los afectados a evacuar, a salir en medio de la indignación con lo poco que les quedó hacia hogares de familiares y amigos, otros, a tempranas horas retiraban los vehículos que apenas pudieron salvarse.

Las inmediaciones de la edificación lucen en total destrucción con vidrios esparcidos cubiertos de sangre, ropas, calzados , y restos de electrodomésticos esparcidos lanzados por el impacto de la explosión asi como también vehículos parqueados destruidos.

Versiones de vecinos consultados por este diario narraron el terror que sintieron al escuchar el estruendo salieron despavoridos de sus casas para salvarse, como el caso de la señora Gladys Reyes.

Otros, como William Cury dijeron no dormir por temor a que ocurriera otra situación similar al esperar en vilo el amanecer.

Familias desalojandose.

En recoger trastos

Los afectados que omitieron dar declaraciones a los medios de comunicación y permanecieron en el lugar hasta terminar de sacar sus pertenencias mientras miembros de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) supervisaban la estructura del residencial.

En tanto, el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, recomendó clausurar el edificio para dar parte a los peritos que investigarán.6