Vecinos narran el terror vivido tras la explosión en Villa Marina

Una vecina del residencial Villa Marina describió el impacto de la explosión de un tanque de gas ocurrida la noche de este miércoles en la torre Intempo, incidente que dejó al menos cinco personas heridas y provocó daños en varios apartamentos.

Gladys Rubiera de Reyes contó que el estallido la tomó por sorpresa mientras regresaba a su vivienda.

“Vi la humareda… y yo asustada, porque ¿de dónde es que viene el humo? Mi casa está muy cerca”, relató.

Dijo que, aunque su apartamento no fue directamente afectado, el panorama era de preocupación general.

“Ahí todo el mundo está afectado y tristemente los que también sufrieron. Eso es triste verlo porque no es solamente una familia, sino todos los vecinos estamos dolidos con esto que ha pasado”, expresó.

A su entender, el siniestro pudo deberse a un descuido, y espera que ninguno de los heridos vea agravado su estado.

Sobre la explosión

El estallido se produjo en la torre residencial Intempo, ubicada en la calle H del sector Villa Marina, Distrito Nacional, generando un incendio que obligó a la evacuación preventiva de los residentes.

En la emergencia participaron cinco unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, tres ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y dos unidades de la Policía Nacional.

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) inspeccionó la estructura del edificio para determinar si sufrió daños tras la explosión.

El jefe del Cuerpo de Bomberos, general José Luis Frómeta Herasme, informó que el reporte oficial se dará a conocer este jueves. Mientras tanto, algunos residentes aseguran que la explosión fue provocada por un escape de gas.