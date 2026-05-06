FA sembrarán 100 mil árboles en todo el país

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El ministerio de Defensa (Mide) encabezó el inicio de la jornada nacional de reforestación en el Parque Mirador Sur, en conmemoración del Día Nacional del Árbol, en la que miembros del Mide tendrán a su cargo la siembra de 100,000 árboles en 24 puntos estratégicos del país.

Esta movilización reafirma el compromiso de la institución con la protección del medio ambiente, integrando la conservación de los recursos naturales como parte esencial de su misión de defensa y seguridad nacional.

La jornada abarca zonas de alta sensibilidad ambiental, incluyendo la franja fronteriza, donde la reforestación contribuye directamente al resguardo del territorio, fortaleciendo la estabilidad ecológica y la seguridad en áreas estratégicas del país.

Durante el acto, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, destacó que la iniciativa trasciende el simbolismo, al representar una acción concreta en favor del futuro de la nación.

El titular del MIDE resaltó que esta jornada se enmarca en los ejes del Plan Estratégico Institucional, al incorporar la protección ambiental como un componente de la seguridad nacional, junto al fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y la promoción del desarrollo sostenible.

Además, enfatizó que las Fuerzas Armadas, como garantes de la soberanía, asumen la responsabilidad de proteger el patrimonio natural del país.