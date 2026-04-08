Las fallas que nunca debieron ocurrir: reconstrucción de la tragedia minuto a minuto

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La noche apenas comenzaba.

La música de Rubby Pérez sonaba en el Jet Set y decenas de personas bailaban en lo que parecía una jornada más de entretenimiento. Nada hacía prever que, horas después, ese mismo lugar quedaría en silencio.

A las 12:44 de la madrugada del 8 de abril, el techo del centro de diversión colapsó. Más de 200 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas.

Fuente: Ministerio Público

Lo que ocurrió en esos minutos ha sido reconstruido en el expediente del Ministerio Público, órgano que asegura que la secuencia de hechos inicia horas antes.

Reconstrucción de la tragedia, según el expediente

El documento establece que, desde la mañana del 7 de abril, ya se habían registrado situaciones dentro del local.

Trabajos en el Jet Set en 2024Ministerio Público

Según el expediente, el encargado de reservaciones y operaciones, Gregorio Adames Arias, acudió al lugar y observó que un pedazo del techo había caído sobre el plafón.

El Ministerio Público detalla que:

“Cuando se estaban haciendo labores de reparación, dentro del Jet Set Club, en el siete (07) de abril del año 2025, en horas de la tarde, a pocas horas de los hechos que hoy se imputan, estaban en la discoteca Gregorio Adames Arias, Manuel Jiménez Mateo, José Luis García Jiménez y Roger Hernández (fallecido), cuando se escuchó un sonido de un objeto que cayó sobre el falso techo, percatándose todos los que estaban ahí de lo ocurrido, pero solo Gregorio Adames Arias estableció que era un pedazo del techo”.

Deterioro de los plafones del Jet Set ClubMinisterio Publico

Advertencias previas

Ante esta situación, el expediente indica que Gregorio Adames Arias envió un mensaje a su superior ese mismo día.

“Siendo las 02:33 p.m, del 7 de abril del 2025, a pocas horas de los hechos que hoy se imputan, Gregorio Adames Arias, utilizando el número telefónico (…), le envía un mensaje a su jefe, el imputado Antonio Espaillat López, que utilizaba el número telefónico (…), estableciéndole que hay un tema importante que resolver en la discoteca, que los plafones se estaban rompiendo porque estaban cayendo pedazos del techo y eso era peligroso”.

Conversación extraída del teléfono de Gregory AdamesExpediente MP

Según consta en el documento, la respuesta fue indicarle que se comunicara “de inmediato” con otra persona vinculada al área.

Horas antes del colapso

El expediente también recoge un hecho ocurrido ya durante la actividad.

Remodelaciones en Jet Set Club en 2015Ministerio Público

“Aproximadamente a las 11:40 p.m., (…) uno de los plafones del falso techo cayó encima del señor Remberto José Durán Cabrera, resultando con una herida, pero rechazó ser llevado a recibir atenciones médicas y prefirió continuar en el lugar”.

Tras este hecho, el encargado notificó la situación a la persona que estaba al frente del local.

El documento señala que incluso se planteó la posibilidad de suspender la actividad:

Remodelaciones del año 2015 en el Jet SetMinisterio Público

“Gregorio Adames Arias fue a notificarle esta situación a la imputada Maribel Espaillat, la cual se encontraba al frente de la discoteca ante la ausencia esa noche del imputado Antonio Espaillat, expresándole que se debía suspender la fiesta, a lo que la encartada contestó que eso no era posible porque eso solo podía ordenarlo el citado imputado y estaba fuera del país, por lo que la actividad continuó su curso hasta el momento del desplome del techo”.

El momento del colapso

A un año de la tragedia del Jet Set, a cientos de víctimas, sin embargo, no se le despega el dolor.

La tragedia ocurrió a las 12:44 de la madrugada del 8 de abril.

De acuerdo con el expediente, en ese momento se desarrollaba la presentación del merenguero Rubby Pérez, quien cantaba "Color de rosa" cuando el techo de la edificación se desplomó con cientos de personas dentro.

El hecho dejó 236 fallecidos y más de 100 heridos.