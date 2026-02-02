Falta de contenedores agrava crisis de basura

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La falta de conciencia ciudadana, sumada a la ausencia de contenedores de basura en puntos estratégicos, han convertido sectores del Distrito Nacional como Villa Consuelo, Ensanche La Fe y La Yagüita de los Jardines, en zonas con vertederos improvisados que amenazan la movilidad, salubridad y la calidad de vida.

Durante un recorrido realizado por este medio la mañana de ayer por esos barrios, fue constatada la presencia de numerosos basureros no autorizados en esquinas y aceras, ante la inexistencia de recipientes o espacios definidos para el depósito de los residuos sólidos.

En múltiples puntos, el cúmulo de basura formado, obliga los peatones a caminar por la calle, mientras que gran parte de los residuos termina en los filtrantes y provoca obstrucción y aparición de aguas residuales con mal olor, que los vecinos de la zona están condenados a soportar.

Esa situación, según la población afectada representa un foco de infección permanente, agravado por la mezcla de la basura con aguas residuales, lo que incrementa los riesgos para la salud y que empeora cuando llueve, debido a que las calles quedan inundadas y el agua penetra a las casas.

La Yagüita foco de males

En La Yagüita, la instalación de un depósito de basura en la calle principal, permanece desbordado. Vecinos indicaron que ese punto es utilizado no solo por residentes de la pequeña comuinidad , sino también como depósito de basura de los food trucks en la zona de Los Jardines del Norte, lo que agrava aún más la acumulación de desechos y atrae aroedores e insectos.

Aunque durante el recorrido había camiones recolectores en sus labores, vecinos aseguraron que el problema persiste, ya que poco tiempo después de la recolección los vertederos vuelven a llenarse, lo que demuestra que el problema no solo concierne a la alcaldía.

Don Antonio, residente de los alrededores de Villa Consuelo, consideró que el problema corresponde en gran parte a la falta de cultura ciudadana.

“Por aquí los camiones pasan hasta dos veces en el día, pero a los pocos minutos de llevarse la basura, el vertedero vuelve a aparecer, especialmente en la calle Francisco Núñez Fabián, donde la gente tira hasta neveras”, explicó.

Opinó que sería conveniente la instalación de contenedores para mantener el orden y la limpieza en el sector, además de evitar mayores riesgos sanitarios.