Fenatrano exige bajar los precios

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, afirmó ayer que los altos precios de los combustibles son fruto de la mafia que por años han mantenido las autoridades y los ricos del país contra los trabajadores, clase media y el aparato productivo.

Al ofrecer declaraciones en una rueda de prensa, calificó de manipulación el argumento del Gobierno de atribuir los costos de los hidrocarburos a los efectos de la guerra de Estados Unidos contra Irán, y aseguró que son por la mafia en el mercado que produce más dinero que el narcotráfico, tal y como lo ha denunciado otras veces.

Dijo que la situación es una reforma fiscal disfrazada que privilegia a los sectores que acaparan el Producto Interno Bruto (PIB) del país. “Al día de hoy el precio del barril del petróleo está entre US$96 a US$86 en el mercado internacional, lo que significa que están más barato o igual que antes de comenzar la segunda etapa de la guerra”.

Explicó que los aumentos de los combustibles encarecen la calidad de vida de los ciudadanos, aumentan la pobreza y producen mayor delincuencia, en especial en los jóvenes.