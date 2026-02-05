Feria Agropecuaria busca modernizar agro y producción

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, afirmó ayer que la Feria Agropecuaria Nacional representa una plataforma fundamental para impulsar la modernización del agro, fortalecer la producción y garantizar la seguridad alimentaria, al consolidar alianzas entre el Estado, productores y sector privado, en beneficio del desarrollo rural sostenible.

Espaillat encabezó una conferencia de prensa del Patronato Nacional de Ganaderos, para anunciar la Feria Agropecuaria 2026, que se realizará a partir del 12 de marzo próximo.

Subrayó el carácter estratégico de la feria como motor de desarrollo productivo y articulación público-privada para el fortalecimiento del campo dominicano.

De su lado, José Mallén, presidente del patronato, expresó que “la Feria Agropecuaria Nacional es una plataforma clave para proyectar el futuro del campo dominicano, integrando innovación, productividad y tradición.”

Dijo que durante diez días los visitantes podrán disfrutar de diversas actividades, como exhibiciones de ganado, agricultura y genética animal, muestras de maquinarias agrícolas, insumos y tecnología de vanguardia, experiencias sobre prácticas sostenibles y modelos de innovación productiva. Además de su carácter expositivo, funcionará como una plataforma comercial que conectará empresas y productores con compradores, inversionistas y aliados estratégicos, impulsando acuerdos y nuevas oportunidades de negocio para el sector.

En tanto, Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, reiteró respaldo a los productores nacionales, al recordar que en los últimos cinco años la entidad ha canalizado más de RD$155 mil millones en financiamiento al sector agropecuario, a tasas competitivas que impulsan la tecnificación y el crecimiento del campo.

Estuvieron presentes Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la JAD; Abel Madera, director de Ganadería; David Herrera, del Inespre; Luis Sánchez, director de Conaleche y decenas de ganaderos, productores agrícolas y técnicos del sector.