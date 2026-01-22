Fieles marchan en homenaje a Virgen

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Cientos de fieles católicos participaron ayer bajo la lluvia en la tradicional procesión con la imagen de la Virgen de la Altagracia, que recorrió las calles de la Ciudad Colonial, en la capital, como parte de las celebraciones por la solemnidad de la madre espiritual del pueblo dominicano.

El recorrido, en el que estuvieron presentes arzobispos, obispos, sacerdotes y diáconos, quienes acompañaron a los devotos, partió desde la Catedral Primada de América y concluyó en la Iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, ubicada en la misma zona, en un ambiente de fe, recogimiento y profunda devoción, pese a las condiciones climáticas adversas que enfrentaron en la caminata.

En el trayecto, los participantes elevaron oraciones y cánticos como muestra de veneración y respeto a la que consideran Madre Protectora de los dominicanos, reafirmando una tradición religiosa que cada año congrega a creyentes de distintas comunidades.

Los creyentes católicos acompañaron a los párrocos en la procesión y recorrieron las calles Padre Billini, Palo Hincado y Las Mercedes, hasta llegar al santuario Nuestra Señora de la Altagracia.

En el Parque Independencia los feligreses honores a la Virgen.

Tras concluir la procesión y durante la celebración eucarística, el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, pronunció una homilía en la que abordó los males sociales en entiende afectan a la sociedad.

El prelado católico describió la realidad actual como un proceso de “desbautismo”, tras señalar que basta observar los medios de comunicación para constatar un mundo de relaciones humanas heridas y fragmentadas en todos los niveles.

El arzobispo abordó la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar, la prepotencia, la discriminación, la difamación y el descarte de las personas por diversas razones, males que en su opinión, terminan influyendo de forma inconsciente en la forma de pensar, hablar y actuar de la sociedad.