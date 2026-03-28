Fiscal recibió 10,000 dólares de una persona bajo investigación

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La Procuraduría General arrestó en flagrante delito a un fiscal que gestionó, y recibió en una entrega controlada, la suma de diez mil dólares (US$10,000) de una persona bajo investigación del Ministerio Público.

La investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien garantizó a la población, una vez más, que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución.

Por instrucciones de la procuradora general, quien había solicitado previamente a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación de un juez instructor, el Ministerio Público arrestó la noche del viernes, 27 de marzo de este 2026, al procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara.

Al fiscal imputado, adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), se le ocupó la suma de los US$10,000 que recibió en la entrega controlada autorizada por un juez competente.

En las próximas horas la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho, procederá a presentar la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, en contra del fiscal que permanece bajo arresto.

La procuradora Reynoso calificó el hecho como muy grave, al recordar la responsabilidad que tienen los integrantes del Ministerio Público de perseguir la corrupción y todos los hechos punibles. “Quiero reiterar lo que he sostenido toda la vida y lo que dije, el 26 de febrero de 2025, al asumir la Procuraduría: jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quien lo haga”.

“Así que, en este caso, los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado en este caso, porque medimos con la misma vara a todos y trabajamos para que los tribunales produzcan sanciones ejemplarizadoras en este y en todos los demás casos de corrupción", dijo Yeni Berenice Reynoso.