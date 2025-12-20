Foro Ciudadano exige investigar ARS privadas también

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Foro Ciudadano (FC) a través de su Mesa de Justicia y Transparencia considera que conjuntamente con el actual robo a la sociedad dominicana a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), urge investigar la gran estafa que cometen las Administradoras de Riesgos de Salud privadas.

Urge demandar al Congreso Nacional la modificación de la Ley 87-01, que creó el Sistema de la Seguridad Social (SDSS), para rescatar la seguridad social de las manos del sector privado, corrompido por los sobornos, el tráfico de influencias, el clientelismo y las estructuras mafiosas.

En un comunicado de prensa, firmado por Rosalina Núñez, afirma que por más de 23 años las ARS privadas se han robado todo el dinero de los afiliados, negándoles el acceso a la salud y convirtiendo la Seguridad Social en un negocio. “Caracterizado por el “no te cubre”, negando el derecho a la salud mientras se incrementan sus ganancias exorbitantes, expresa el documento.

Considera que es el momento de que el Gobierno deje de tratar de tapar el sol con un dedo, nombrando comisiones que no resolverán el problema, porque la fiebre no está en la sábana.

Advierte que si bien es cierto que hay que castigar de manera ejemplar a estos delincuentes de cuello blanco, culpables del deterioro de la salud del pueblo, y que ha estremecido los cimientos de la solidaridad, la moral y la ética que debe primar en toda sociedad democrática y de derechos, no es menos cierto que el mal no es solo ese.

Afirma que la raíz del mal está en el propio diseño del sistema, que privatizó la salud como una mercancía y colocó la protección social en manos de los bancos dueños de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que le succionan la sangre al pueblo trabajador.

Alerta que no es esa comisión la que va a resolver el problema de la corrupción latente en toda la estructura de la Seguridad Social, ya que en las ARS privadas también se cuecen habas.